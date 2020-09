Camere Commercio: Sabatini,legge delega per sinergia Regione

Deve diventare sempre "più stretta" la collaborazione tra Regione Marche e Camera di Commercio unica per lo sviluppo regionale; dalla "convenzione", Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio Marche, auspica si passi a una legge delega che trasferisca alla Camera di Commercio "attività e risorse adeguate a realizzare insieme azioni e obiettivi ambiziosi". La proposta è stata presentata durante un incontro alla Loggia dei Mercanti, ad Ancona, con gli otto candidati presidenti di Regione.

"Confido che la Camera di Commercio - dice Sabatini - possa diventare un luogo di sintesi di suggerimenti, posizioni e progetti dal mondo del lavoro e dell'impresa". Con la Regione c'è un "rapporto solido e organico che ha evitato dispersioni inutili di risorse. Deve essere cementato nei prossimi 5 anni".

In un documento la Camera di Commercio sottopone ai candidati sette temi prioritari: da innovazione, semplificazione e digitalizzazione d'impresa alle infrastrutture; dal credito per l'impresa alla ricostruzione post sisma. (ANSA).