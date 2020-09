Terremoto: riparte tratto impianto risalita Ussita

(ANSA) - FRONTIGNANO, 02 SET - A Ussita (Macerata) è stato rimesso in funzione il primo tratto degli impianti di risalita degli impianti sciistici Frontignano, quello che va dallo Schiancio fino a Le Saliere". Dopo 4 anni dal sisma che aveva danneggiato le seggiovie, stamani il commissario straordinario Giuseppe Fraticelli, che è alla guida dell'amministrazione comunale del borgo appenninico, ha organizzato una visita all'impianto. Gli addetti ai lavori e i giornalisti hanno potuto fuire della seggiovia fino a 1.551 metri, per riscendere a 1.336, dove sono le biglietterie di Frontignano.

"Non si è trattato di una inaugurazione ufficiale - ha spiegato Fraticelli - ma abbiamo voluto rendere pubblico il ritorno alla funzionalità del primo tratto di risalita. I collaudi sono stati eseguiti ma per riaprire al pubblico la seggiovia servono ancora un paio di passaggi amministrativi" e servirà una società a cui affidarne la gestione. A breve, i collaudi tecnici anche di un altro tratto di risalita (Pian dell'Arco- Belvedere) che raggiunge i 1.648 metri di quota.

