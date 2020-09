Scuola: plessi non 'anti-covid', bus gratuito a studenti

A San Benedetto del Tronto servizio di trasporto bus gratuito per studenti che per le lezioni dovranno spostarsi in altre scuole perché carenti di spazi sufficienti per le disposizioni anti-covid. Il servizio verrà fornito gratuitamente, con due autobus, agli alunni della scuola primaria "Ragnola" che dovranno svolgere le attività didattiche nel plesso di via Dei Lauri e di quelli che dalla scuola secondaria "Manzoni" di via Ferri dovranno recarsi alla media "Sacconi". Lo ha deciso la giunta comunale.

Alcune aule dei plessi "Ragnola" e "Manzoni" non potranno essere utilizzate per il prossimo anno scolastico: la "Ragnola" non ha spazi sufficienti per garantire le attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza 'anti-Covid' e le lezioni di alcune classi si svolgeranno nella scuola di via dei Lauri riaperta e attrezzata. Il "Manzoni" è interessato dai lavori di adeguamento normativo; due classi si sposteranno alla "Sacconi". Per il beneficio genitori degli studenti dovranno comunque presentare richiesta al Comune. (ANSA).