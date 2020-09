Sanità: via libera a voli notturni elisoccorso dal "Sanzio"

Via libera ai voli notturni dall'aeroporto di Ancona-Falconara per l'elicottero adibito al servizio regionale 118. In vigore da oggi, l'ordinanza del direttore di aeroporto, Silvia Ceccarelli, che garantisce decolli e atterraggi notturni per l'elisoccorso. Da questa notte, l'eliambulanza potrà atterrare sull'aeroporto per consentire il trasferimento del ferito al presidio ospedaliero di Torrette che, al momento ha la sua elisuperficie in manutenzione.

"Il sistema aeroportuale - spiega Aerdorica - è una struttura complessa ed articolata soggetta a normative di sicurezza molto stringenti; la procedura messa in atto per garantire il servizio è stata frutto di una procedura operativa che, per la sua messa a punto, ha visto coinvolti Enac, Aerdorica, Enav, Polizia di Stato, aeroclub, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Primo Soccorso Aeroportuale, Air Bp, Babcock, Asur, Ospedali Riuniti e naturalmente la Centrale Operativa del 118". Soddisfazione da parte dei vertici dell'aeroporto. (ANSA).