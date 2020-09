Maltempo: grandinata Ancona, 300 interventi Vvf in 3 giorni

Oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco svolti in tre giorni principalmente nell'area anconetana, dopo l'ondata breve ma molto intensa di maltempo che ha colpito la zona nel primo pomeriggio di domenica scorsa con vento, pioggia e forti grandinate. Pompieri in azione per rimuovere alberi, rami, guaine di tetti caduti da sedi stradali, cortili e parchi, mettere in sicurezza vetrate, comignoli, antenne, grondaie, tende, tettoie, insegne pericolanti, incombenti su aree pubbliche.

Solo stamattina si sono concluse le operazioni di soccorso che hanno determinato uno straordinario impegno dei Vigili del fuoco di tutta la provincia nella quale la grandine ha causato molti danni. Una decina le persone ferite per cadute o vetri rotti. I Vigili del fuoco di Ancona, diretti dal comandante Mariano Tusa, hanno potenziato il dispositivo di soccorso con altre squadre operative e il supporto di mezzi speciali da Ascoli Piceno e Macerata per rispondere con massima tempestività e gradualità alle richieste di intervento della cittadinanza.

(ANSA).