Coronavirus: ricoveri fermi a 15, positivi isolati oltre 300

E' rimasto invariato nelle ultime 24ore il quadro dei ricoveri nelle Marche per coronavirus: restano 15 di cui quattro a Marche Nord (tre in Malattie Infettive, uno in Terapia intensiva), dieci ad Ancona (nove in Malattie infettive e una in Ostetricia e ginecologia) e uno a Fermo in Malattie infettive. Rimangono due gli ospiti di strutture territoriali (entrambi nella Rsa di Campofilone). Lo fa sapere il Gores. Intanto i positivi in isolamento domiciliare risalgono sopra i 300 (da 294 a 305), gli isolati in casa per contatti con contagiati passano da 1.977 a 2.118 (258 con sintomi, 52 operatori sanitari). Aumentano anche i guariti (da 5.960 5.966). Da inizio epidemia nelle Marche si sono verificati 7.273 casi di contagio da coronavirus. (ANSA).