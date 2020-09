18/o "Brodettofest" a Fano punta su ristorazione di qualità

Presentata a Fano la 18/a edizione di "BrodettoFest", rassegna dedicata ad uno dei piatti tipici della tradizione marinara italiana, che si svolgerà dall'11 al 13 settembre. Nuovo il format della kermesse, che avrebbe dovuto tenersi a giugno e invece chiude la stagione estiva: al posto degli stand gastronomici sul lungomare del Lido di Fano un servizio di ristorazione di qualità. Una scelta degli organizzatori - Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano con il contributo di Regione, ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e Camera di Commercio delle Marche - per valorizzare un grande piatto, assaporarlo nel rispetto delle norme anti covid e garantire a tutti il sapore unico del "Brodetto alla fanese". I visitatori potranno gustare la zuppa di pesce, per i tre giorni del festival, a un prezzo convenzionato prenotando nei 30 ristoranti della città che partecipano, collegati a luoghi della kermesse da una navetta gratuita, "Brodetto Bus". (ANSA).