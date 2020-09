Polizia, Rosa Romano, sarò questore dei cittadini a Fermo

(ANSA) - FERMO, 01 SET - Vuole essere "il questore dei cittadini" Rosa Romano, da oggi alla guida della Questura di Fermo, la prima donna nelle Marche a ricoprire questo incarico.

"La mia porta sarà sempre aperta" ha detto oggi incontrando la stampa. "Felice e onorata" di essere stata scelta dal capo della polizia, Rosa Romano "e anche emozionata", origini pugliesi, sposata ("con un collega", il questore di Matera), due figli grandi, in Polizia dal 1985, si è occupata in passato di immigrazione, in particolare presso la Questura di Bari, dove ha prestato servizio per 26 anni. Prima di arrivare a Fermo ha diretto la Polizia ferroviaria del Veneto. Nessuna questione di genere: "lavoro con tutti in maniera sinergica, credo nel lavoro di squadra". "Per me è prioritario il controllo del territorio - ha spiegato -, bisogna stare in mezzo alla gente, avere un rapporto costante con la popolazione, perché è fondamentale la percezione di sicurezza del cittadino. Il nostro motto è 'esserci sempre', ci saremo ancora di più". (ANSA).