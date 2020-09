Montagna, al via lavori ristrutturazione Rifugio Zilioli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 01 SET - "Ci siamo. Dopo l'assalto agostano, Re Vettore riconquista la sua quiete e una squadra di operai trentini, assieme a un bravo lattoniere piceno, salirà a realizzare il nuovo bivacco Zilioli". Così la sezione di Ascoli Piceno del Cai ha dato la notizia dell'avvio dei lavori per la ristrutturazione dello storico rifugio Zilioli sul Monte Vettore. A dirigere i lavori gli architetti progettisti Valeriano Vallesi di Ascoli e Riccardo Giacomelli di Caldonazzo (Trento), con la collaborazione del Comune di Arquata del Tronto, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Soprintendenza. Dopo un'estate segnata da troppi incidenti in quota, una struttura sicura e confortevole offrirà ricovero in ogni stagione a soccorritori, escursionisti e forestali. Gli appassionati di montagna troveranno ad accoglierli le comunità di Arquata del Tronto, di Montemonaco Montegallo, Roccafluvione e Acquasanta Terme. "Vi chiediamo di dare il vostro contributo, rispettando il lavoro disagevole in quota ed evitando di salire allo Zilioli nelle prossime settimane" chiede il Cai di Ascoli ringraziando infine "la Fondazione Carisap, l'Avis provinciale, la Sat e gli altri donatori privati". (ANSA).