Vino: contrassegno di Stato per Verdicchio Jesi e Matelica

(ANSA) - JESI, 31 AGO - Contrassegno di Stato da domani per le Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica, due denominazioni che complessivamente hanno una produzione media di circa 20 milioni di bottiglie l'anno. Si tratta di una carta valori, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che assicura la tracciabilità e l'univocità del prodotto contrassegnato. Ne dà notizia l'Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), consorzio che conta 472 soci e 16 denominazioni tutelate. Il conseguimento delle fascette di Stato, gestito dall'ente terzo di certificazione Valoritalia, conclude l'iter avviato lo scorso anno; per Alberto Mazzoni, direttore dell'Imt, si tratta di "una svolta determinante per miglior tracciabilità e lotta alla contraffazione in favore di un prodotto sempre più internazionale. Trasparenza, controllo e gestione della produzione e della qualità del Verdicchio ci hanno spinto ad aderire a questa nuova fase. Un salto di qualità necessario per assecondare il crescente sviluppo della denominazione e dei suoi produttori". (ANSA).