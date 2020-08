Scuola: assessore Marche, vogliamo scuola in presenza

(ANSA) - ANCONA, 31 AGO - L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Loretta Bravi dice "no alla didattica a distanza". La Regione Marche, dove l'inizio delle lezioni è fissato per il 14 settembre, "vuole che la scuola riprenda in presenza", con tutti gli accorgimenti anti covid, dice all'ANSA. Tre le istanze che l'assessore ha avanzato all'Ufficio Scolastico regionale, proprio nell'ottica di riportare ragazzi e insegnanti a scuola e di limitare la didattica a distanza "al più come integrazione": "organico aggiuntivo, sdoppiamento delle classi, mantenimento delle autonomie" in particolare per gli istituti scolastici delle zone interne. Nel massiccio lavoro di riorganizzazione delle scuole per far fronte all'emergenza pandemica "so che gli enti locali hanno collaborato molto". "Come Regione abbiamo segnalato una decina di criticità e stimato il fabbisogno" spiega Bravi.

Quanto alle tre richieste, "ci sono delle risorse per le Marche e queste risorse vanno spese. La scuola non può rinascere con la didattica a distanza e preoccupandosi solo delle mascherine".

