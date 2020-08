Sanità: nuova sala chirurgia cataratta,1.500 interventi anno

(ANSA) - ANCONA, 31 AGO - Più che un "ambulatorio chirurgico", è una vera e propria sala operatoria con livelli di dispersione particelle più stringenti di una Cardiochirurgia, quella ora attiva al 5/o piano degli Ospedali Riuniti di Ancona, nella Clinica oculistica diretta dal prof. Cesare Mariotti, per un investimento di circa 600mila euro: vi verranno eseguiti circa 1.500 interventi l'anno. Una struttura necessaria per ovviare alla grande domanda di una popolazione sempre più longeva - pazienti dai 70 agli oltre 90 anni -, alle liste d'attesa e come 'palestra' per la specializzazione. Alla presentazione il direttore generale Michele Caporossi, il prof.

Mariotti, il preside di Medicina Marcello D'Arrigo, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e, in videoconferenza, il rettore Gian Luca Gregori e la sindaca Valeria Mancinelli.

Caporossi ha annunciato che entro aprirà anche il nuovo blocco operatorio al 6/o piano per rendere ancora più efficiente l'altro sul fronte alta complessità: dai 24.500 interventi Ancona passera a circa 37mila. (ANSA).