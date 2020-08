Regionali, Bonaccini, lavorare per convincere indecisi

(ANSA) - PESARO, 31 AGO - Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini pensa che " sia stato giusto "chiedere ai 5 stelle di allearsi con il Pd" per le regionali. Fallito questo tentativo, bisogna "lavorare fino all'ultimo giorno per conquistare gli indecisi. La sinistra deve avere più sorriso e coraggio". Anche lui, ha ricordato, aveva provato a fare un accordo con i pentastellati, ma "non hanno voluto neanche sedersi al tavolo. Gli ho detto che sarei andato a prendere i loro voti uno per uno, alla fine il loro candidato ha perso il 3,5%". Bonaccini ha presentato a Pesaro il suo libro 'La destra si può battere' alla presenza del sindaco Matteo Ricci. "Ho vinto le elezioni - ha aggiunto - parlando della mia Regione, parlando con le persone, senza fare campagne contro qualcuno. Di fronte non avevo una candidata, ma Salvini. Che usava le regionali per far cadere il governo Conte. Facciamoci votare per quello di buono che abbiamo fatto, come è successo a Pesaro alle amministrative". Le sardine "hanno giocato un ruolo fondamentale" (ANSA).