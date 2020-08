Maltempo, allerta meteo nel pomeriggio ad Ancona

Allerta meteo di nuovo per questo pomeriggio ad Ancona, dopo il nubifragio di eri con vento, grandine e pioggia. Pronto a riunirsi il Coc (Centro operativo comunale) che ieri ha coordinato gli interventi sul territorio.

Ieri sera è stata chiusa al transito via del Commercio per i numerosi pezzi vetro sulla sede stradale caduti dalle vetrate degli uffici vicini, rotte dalla furia degli elementi. Da stamattina le squadre del Comune sono tornate al lavoro per ripristinare i luoghi più colpiti ed evitare ulteriori danni.

Anconambiente sta pulendo le caditoie dal fogliame, i volontari Vab (Vigilanza anticendi boschivi) e della Protezione Civile comunale stanno mettendo in sicurezza arbusti e rami pericolanti. Una ditta sta liberando strade e marciapiedi.

Stamane interventi più consistenti al Passetto, in piazza Cappelli e in piazza Cavour, a Sappanico dove sono crollati quattro alberi. "Stiamo operando a pieno regime - dice l'assessore alla Protezione Civile Stefano Foresi -. Le nostre squadre sono pronte ad intervenire in caso di nuove emergenze".

(ANSA).