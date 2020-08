Jesi, stagione lirica Covid-free intorno a Pergolesi

(ANSA) - JESI, 31 AGO - Covid-free, al chiuso, con veri allestimenti d'opera, artisti sul palco e musicisti nella buca dell'orchestra. Coraggiosa e inedita, la 53esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona) proporrà da ottobre a dicembre 2020 sette titoli non di repertorio, tutte nuove produzioni, tra barocco e opere di nuova composizione, per un viaggio attraverso i secoli e i generi musicali, dall'opera lirica, alla danza, al CircOpera, al musical, e due omaggi a Pergolesi. Completamente ridisegnato a causa delle norme anti-contagio, il cartellone inaugura il 17 e 18 ottobre con la prima esecuzione in epoca moderna degli intermezzi "Lesbina e Milo" (1707) del napoletano Giuseppe Vignola, regia Deda Colonna e direttore Marco Feruglio, in dittico con una nuova creazione di danza (di Sacha Riva e Simone Repele) sulle musiche ispirate a Pergolesi di "Suite Italienne" di Stravinskij. Finale natalizio con il musical per famiglie, "Cookies" in scena il 27 dicembre. (ANSA).