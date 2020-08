Mattarella a Loreto l'8 settembre

(ANSA) - LORETO, 31 AGO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Loreto (Ancona) l'8 settembre in occasione della Festa della Natività della Beata Vergine Maria (7-8 settembre). Alle 11.20 sul sagrato della Basilica il Delegato pontificio, Mons. Fabio Dal Cin, accoligerà il capo dello Stato e alle 11.30 in Basilica si celebrerà Santa Messa.

All'inizio della celebrazione mons. Dal Cin rivolgerà il saluto al Presidente e a tutti i presenti. La celebrazione sarà presieduta da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede. Al termine, il Presidente Mattarella accenderà la lampada per la pace. Dopo la visita in Santa Casa del Presidente accompagnato dal Delegato Pontificio e dal Rettore, sul sagrato vi sarà la tradizionale recita della preghiera dell'Angelus e la benedizione a tutto il mondo dell'Aeronautica civile e militare, mentre alcuni velivoli sorvoleranno il cielo di Loreto, quale omaggio alla loro Celeste Patrona. (ANSA).