Anziano avvolto dalle fiamme, salvato da badante e vicino

(ANSA) - FABRIANO, 31 AGO - A fuoco un appartamento a Fabriano (Ancona): sono molto gravi le condizioni di un 81enne, che ha riportato ustioni su buona parte del corpo. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 12.30: la badante e un vicino di casa sono riusciti a trasportare fuori l'uomo che era, in stato di incoscienza, sulla poltrona, avvolto dalle fiamme. La prognosi è riservata, l'81enne è in pericolo di vita. Il fuoco ha completamente distrutto l'appartamento rendendolo inagibile.

L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Engles Profili, i medici lo hanno stabilizzato e si sta decidendo in queste ore se trasferirlo, in eliambulanza, nel Centro grandi ustionati di Cesena. Si cerca di risalire all'origine dell'incendio nella casa ubicata in via II vicolo Sant'Agata: l'ipotesi privilegiata dagli investigatori è un corto circuito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Sul posto sanitari del 118, polizia e carabinieri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura di Ancona. (ANSA).