Coronavirus, 15 positivi, 13 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 30 AGO - Sono 15 i casi positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche su 793 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Macerata e 1 fuori regione. Questi casi comprendono due rientri dall'estero (Marocco e Albania), uno screening nel percorso sanitario, 7 soggetti sintomatici, un contatto domestico, un contatto in ambiente lavorativo, l'insegnante risultato positivo nello screening scuola, reso noto ieri, e due casi in fase di verifica. Lo rende noto il Gores: nelle ultime 24ore sono stati testati in tutto 1.421 tamponi. I ricoverati sono saliti a 13 (+2); 10 all'ospedale di Torrette di Ancona, di cui uno in terapia intensiva, 2 a Marche Nord e uno a Fermo. Quattro gli ospiti delle strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone I dimessi/guariti sono saliti a 5.949 (+9), i positivi in isolamento domiciliare a 289 (+7). In calo le persone in quarantena: 2.101, 311 con sintomi, 77 operatori sanitari. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza è 7.238 (ANSA).