Vasto incendio a Genga, origine dolosa

(ANSA) - GENGA, 29 AGO - Un vasto incendio si è sviluppato dalle 2 di questa mattina in località Montegallo di Genga (Ancona). Impegnati nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco di Fabriano con 15 uomini e 4 mezzi, oltre a tre squadre della Protezione civile di Fabriano e Genga, e i carabinieri forestali delle stazioni di Genga Frasassi e Sassoferrato. Da qualche ora un Canadair sta effettuando lanci d'acqua. Il rogo ha già divorato 19 ettari di pineta e bosco di latifoglie.Preoccupa il fronte est dell'incendio perché sta interessando una zona molto impervia che rende impossibile l'operazione di spegnimento da terra. Per i carabinieri forestali si tratta di rogo di origine dolosa, perché si è sviluppato in un'area senza abitazioni e priva di attività antropica alle 2 del mattino quando la temperatura era attorno ai 20 gradi. Si ritiene che le fiamme saranno domate entro questa mattina. Poi comincerà la bonifica e contemporaneamente si cercheranno eventuali trace di innesco. Ci sarebbe già una pista da seguire. (ANSA).