Scuola, Usr Marche, 144 posti aggiuntivi docenti

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Istituiti dall'Ufficio scolastico regionale delle Marche i 144,19 nuovi posti da coprire con personale docente a tempo determinato per rispondere all'esigenza di sdoppiare 101 tra sezioni e classi del primo ciclo di istruzione, risultate prive di aule adeguate a consentire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico in base alle disposizioni sulla prevenzione del contagio. In particolare, sono stati costituiti 54,40 posti di scuola dell'infanzia, 57,23 di scuola primaria e 32,56 di secondaria di I grado. Il decreto attende ora il vaglio degli organi di controllo. Dagli esiti del monitoraggio, realizzato con il sistema informativo appositamente creato dall'Ufficio scolastico regionale, è emerso che ammontano complessivamente a 220 le aule risultate inadeguate in tutte le Marche "nonostante l'impegno profuso con generosità dagli enti locali in queste settimane nel cercare soluzioni alternative" spiega l'Usr.: 120 si trovano in istituzioni scolastiche del primo ciclo, le altre 100 in istituti secondari di II grado. (ANSA).