Sanità, inaugurata elisuperficie a Comunanza

(ANSA) - COMUNANZA, 29 AGO - Taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli per la nuova elisuperficie di Comunanza (Ascoli Piceno) dove potrà atterrare l'eliambulanza anche di notte e in qualsiasi condizione di visibilità. Le elisupefici, è stato detto nel corso dell'inaugurazione, sono vere infrastrutture al servizio della collettività, in grado di affrontare i casi più gravi con pazienti che hanno bisogno di essere stabilizzati urgentemente prima di arrivare in ospedale: avere una rete di elisuperficie in tutte le Marche aggiunge ulteriore sicurezza soprattutto nelle zone interne del territorio e un valore aggiunto in termini di economia turistica. Attualmente nelle Marche sono operative 30 elisuperfici, di cui 2 per interventi EMS (Servizio Medico di Emergenza dell'eliporto di Torrette e San Cassiano) e altre 6 in via di realizzazione. Le elisuperfici marchigiane sono state realizzate con le risorse del Fondo sanitario (500mila euro) e dagli Sms solidali (1,7 milioni di euro).

(ANSA).