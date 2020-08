Coronavirus, 11 ricoverati, uno anche a Fermo

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Sono ora 11 i ricoverati per covid nelle Marche. Secondo l'aggiornamento del Gores, 8 si trovano nell'ospedale di Torrette di Ancona, di cui uno in terapia intensiva, due e Marche Nord e uno a Fermo. Non ci sono stati decessi. Quattro gli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. I dimessi/guariti salgono a 5.940, i positivi in isolamento domiciliare sono 285 (nelle scorse 24ore erano 282). Il numero totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è 7.223. In lieve calo le persone in quarantena per contatti con i contagiati: sono 2.137 (il giorno prima 2.145): 321 con sintomi, 75 operatori sanitari. (ANSA).