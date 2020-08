Scuola, sindaco Ancona, riapertura 14/9, nidi il 7

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - Ventiquattro interventi edili e impiantistici sulle strutture scolastiche di Ancona, numerose opere di adeguamento di ingressi e uscite oltre a parchi e giardini, nuovi arredi e banchi, mense e nidi regolari. La Giunta comunale ha fatto il punto sull'avvio del nuovo anno scolastico e sull'adeguamento alle misure anti-Covid. "I Comuni debbono, insieme agli istituti scolastici, reperire spazi, garantire trasporti e mense - spiega il sindaco Valeria Mancinelli - . Ad Ancona insieme ai dirigenti scolastici abbiamo svolto un lavoro sinergico che porterà scuole materne, elementari e medie alla regolare apertura del 14 settembre.

Tutti le 54 scuole di Ancona di competenza comunale avranno gli spazi sufficienti per il distanziamento". Per alcuni edifici è stata sufficiente la rimodulazione degli spazi o degli arredi, per altri è stato necessario un intervento edile. Le opere saranno terminate entro l'11 settembre. Gli asili nido riapriranno tutti il 7 settembre. Per gli scuolabus il Comune noleggerà altri mezzi di trasporto. (ANSA).