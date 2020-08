Regionali:Marche; Saccone (Udc), Gualtieri stia sereno

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - "Si rassicuri e stia sereno il ministro dell'Economia Gualtieri: quando arriveranno i fondi europei del Recovery fund il centrodestra sarà già al governo delle Marche e saprà gestirli certamente in modo migliore di quanto fatto dalle giunte di centrosinistra negli ultimi 7 anni". Così, in una nota, il senatore Antonio Saccone, commissario regionale dell'Udc, commenta le parole del ministro dell'Economia che ieri era nelle Marche. "In questi anni, dal 2014 ad oggi - prosegue Saccone - , i governi presieduti da esponenti del Pd hanno utilizzato meno del 25% dei sussidi europei spettanti alle Marche. La situazione disastrosa in cui versa l'economia di questa regione, un tempo fiore all'occhiello del Paese, è sotto gli occhi di tutti. 'Roberto stai sereno', vigilerà il centrodestra sul buon uso del Recovery fund nelle Marche" , conclude il senatore centrista. (ANSA).