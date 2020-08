Regionali: Salvini, 5 a 2? Preferisco 7 a zero

(ANSA) - FERMO, 28 AGO - "Cinque a 2? Preferisco il 7 a 0.

Sono arrivato tardi, perché oggi non mi lasciavano più andar via dalla Toscana, tanta gente c'era in piazza. Diciamo che ci sono 2 Regioni sulle 7 che sono governate da sempre dalla sinistra e sono le Marche e la Toscana: sento una bellissima, freschissima aria di cambiamento sia nelle Marche che in Toscana e penso che per il centrodestra sarà una bellissima sorpresa e la Lega sarà il primo partito, sia nelle Marche che in Toscana". Così Matteo Salvini a a Fermo, a margine della presentazione dei candidati della Lega alle comunali, dove il Carroccio corre da solo con il candidato sindaco Lorenzo Giacobbi. (ANSA).