Regionali, nelle Marche scheda arancione

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - La scheda elettorale che sarà consegnata agli elettori marchigiani per eleggere il presidente della Giunta e i consiglieri regionali in occasione delle elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre sarà di colore arancione. Sarà sostituito il colore verde utilizzato tradizionalmente, perché quest'ultimo è stato scelto per la scheda del quesito referendario e si rendeva quindi necessaria una differenziazione per evitare errori nelle operazioni di voto e di spoglio. Lo stabilisce il decreto regionale firmato ieri, contenente le istruzioni per la realizzazione delle schede di votazione e dei manifesti con l'elenco dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale.

La legge stabilisce infatti che è la Regione a provvedere alla stampa delle schede di votazione e ad apporre il 'Visto, si stampi' . L'ordine dei simboli e dei contrassegni sarà diverso per ciascuna provincia. (ANSA).