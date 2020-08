Regionali: Marchetti (Lega), soldi non fanno un governatore

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - "I soldi non fanno di Mangialardi un governatore per le Marche: decenni di immobilismo e di errori del Pd non hanno prezzo. Il Pd di Mangialardi ha fallito nella normale amministrazione: che garanzie può dare su quella straordinaria?". Così il commissario regionale della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti commenta l'incontro di ieri tra il candidato presidente della Regione Marche del centrosinistra e il ministro dell'Economia Gualtieri. "Dicendo di voler fare 'una vertenza per le Marche', il candidato della sinistra va dritto a schiantarsi contro se stesso - aggiunge -. È il Pd che governa la Regione da decenni e non basta un ministro per cancellare questa macchia. Perché Gualtieri non dice chiaramente che l'ipotetica quota parte marchigiana dei soldi ricevuti dall'Europa per obbedir tacendo sono a debito e che saranno i marchigiani a doverlo ripagare?". "Contro chi farà Mangialardi la vertenza perché mancano infrastrutture viarie e digitali? Contro il suo Pd! - insiste Marchetti - Contro chi la vertenza perché il sistema sanitario pubblico è stato smantellato e le Marche sono penultime in Italia per i fondi Psr all'agricoltura? Sempre contro il suo Pd! E contro chi farà la vertenza per migliaia di tonnellate di macerie del terremoto ancora per strada ed 8.000 pratiche di ricostruzione nei cassetti dell'Usr? Ancora una volta contro il Pd che ha pure espresso tre commissari su quattro. I soldi non fanno un governatore, e nemmeno un sindacalista". (ANSA).