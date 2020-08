Regionali: Marche; Battistoni (Fi), da Gualtieri solo favole

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - "Ieri a Osimo è andata in scena la sagra delle favole, alla presenza del Ministro dell'economia Gualtieri e del candidato alla presidenza delle Marche del Pd Maurizio Mangialardi. Un'operazione di maquillage che non porterà alcun beneficio elettorale al Pd, che, al contrario, ha fatto indispettire i marchigiani, una popolazione che non ha certo l'anello al naso ed è intelligente da capire che di novizi, nel Pd, non ce ne sono…". Così in una nota il commissario di Forza Italia Marche Francesco Battistoni. Che si dicce "stupito" del fatto che Mangialardi "venga apostrofato come il sindaco delle Marche". "Forse chi lo definisce così non ha fatto un giro a Senigallia - osserva Battistoni -, una città nel più totale abbandono: strade sconnesse, incuria del verde, periferie pericolose, segnaletica obsoleta e quartieri interamente abbandonati. E pensare che di amministrazione virtuose le Marche ne hanno diverse: San Benedetto del Tronto, Numana, Ascoli Piceno, Fermo, Civitanova Marche, realtà di grande spessore amministrativo, che meritano sicuramente una citazione ed un plauso. La fortuna, comunque, è che il Partito Democratico ha i giorni contati nelle Marche. Il 22 inizierà una nuova storia, ne siamo certi e ci batteremo fino all'ultimo minuto utile affinché ciò avvenga" conclude. (ANSA).