Recovery fund, Salvini, intanto paghino cig

(ANSA) - FERMO, 28 AGO - "Recovery fund? Intanto paghino la cassa integrazione a migliaia di lavoratori che non vedono una lira da aprile. E poi le promesse elettorali non funzionano. Gli italiani chiedono certezze, le famiglie, le imprese chiedono risposte adesso. Il ministro per cercare di evitare la sconfitta nelle Marche, che ci sarà, può promettere millemila miliardi, ma non serve a nulla". Lo ha detto Matteo Salvini a Fermo a margine della presentazione dei candidati della Lega alle comunali, commentando l'annuncio fatto ieri dal ministra Gualtieri sulle risorse destinate alle Marche. E se anche a un governatore di centrodestra quei soldi potrebbero fare comodo, "l'importante è che i soldi siano spesi bene, se li usi per i monopattini elettrici e i banchi con le rotelle non sono spesi bene".

(ANSA).