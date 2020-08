Incidenti lavoro, betoniera su scarpata, muore conducente

(ANSA) - URBINO, 28 AGO - Una betoniera carica di calcestruzzo è finita in una scarpata nelle campagne di Urbino e il conducente, un 54enne di Pesaro, è morto nella carambola del mezzo che è scivolato per almeno 30 metri. Inutili i soccorsi, L'uomo non ha avuto il tempo di gettarsi fuori dall'abitacolo.

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco di Urbino. Ancora da accertare da parte degli ispettori Asur, la dinamica dell'incidente. Da quanto si è appreso, il camionista stava facendo manovra all'indietro per scaricare il calcestruzzo quando il camion è uscito di strada, scivolando sulla scarpata.

