Coronavirus: 9 ricoverati, uno in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 28 AGO - Sono saliti a 9 i ricoverati per covid negli ospedalid elle Marche nelle ultime 24ore. Otto sono all'ospedale di Torrette di Ancona, dove si trova anche una persona in terapia intensiva, il nono degente è a Marche Nord.

Stabile il numero (5) degli ospiti di strutture territoriali, tutti nella Rsa di Campofilone. In aumento i dimessi/guariti che sono ora 5.933, i positivi in isolamento domiciliare saliti da 276 a 282, e quelle in quarantena che registrano un'impennata da 1.959 a 2.145: 319 con sintomi, 78 operatori sanitari. Il numero totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è 7.211.

