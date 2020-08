Terremoto: Gualtieri,valutiamo Super Zes per zone cratere

"Esamineremo con grande attenzione, progetti che si stanno elaborando, come quello di una 'super Zes' (Zona economica speciale, ndr) per le zone di crisi complessa e le zone del cratere, in modo da avere elementi di fiscalità di vantaggio in queste zone". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Osimo (Ancona), parlando delle prospettive per le zone terremotate durante un incontro sui progetti per il futuro delle Marche con il candidato del centrosinistra alla presidenza, Maurizio Mangialardi.

Per il post terremoto, ha affermato, ci sono "elementi per una svolta". Gualtieri ha lodato il lavoro del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e della sottosegretaria al Mise Alessia Morani". C'è una "visione giusta". Ha citato, oltre al dl semplificazione e al dl agosto, il "Recovery fund" e il "piano Legnini": nei prossimi mesi - ha aggiunto - possiamo avere il più grande cantiere europeo per ricostruire con una visione di sostenibilità, sviluppo economico, innovazione e condivisione". (ANSA).