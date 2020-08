Teatro: doppio riconoscimento a Marche Teatro al Premio Enriquez

Doppio riconoscimento per Marche Teatro nell'ambito del Premio Franco Enriquez 2020. Domenica 30 agosto alle 19 a Sirolo (Ancona) al Teatro Cortesi si terrà la XVI edizione del Premio, tra i premiati l'attore e regista Arturo Cirillo nella sezione teatro classico e contemporaneo come Miglior Attore per la sua interpretazione ne La Scuola delle Mogli, prodotto da Marche Teatro, e il direttore di Marche Teatro Velia Papa nella categoria Festival e Rassegne per Inteatro Festival. Le motivazioni per Velia Papa fanno riferimento all' "affermazione e rinascita, in ambito nazionale e internazionale, di un festival che ha anticipato i tempi e proposto negli anni nuovi modi di concepire l'Arte e la Comunicazione". Inteatro è "la punta di diamante dell'attività estiva di Marche Teatro" con più di 8.000 artisti ospitati, tra cui Jan Fabre, Mike Figgis, Giorgio Barberio Corsetti, Mario Martone. Il premio a Cirillo per il classico di Moliere, prodotto anche da Teatro dell'Elfo, Teatro Stabile di Napoli, è legato alla sua "magistrale interpretazione". (ANSA).