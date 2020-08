Regionali, Zingaretti, ottimista per le Marche

(ANSA) - PESARO, 27 AGO - "Le stime dicono che c'è una bella ripresa, una bella rimonta, che la campagna elettorale sta partendo e io sono molto fiducioso, anche perché Mangialardi è il candidato scelto nelle Marche, in piena autonomia, rappresenta i territori, rappresenta i sindaci, mentre l'avversario principale è il candidato scelto nelle spartizioni dei partiti a Roma". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante un incontro pubblico a Pesaro, a sostegno del candidato governato del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

"Io faccio un appello: abbiamo davanti giorni molto importanti, salvate le Marche e difendetele, soprattutto - ha aggiunto -. Perché in gioco non c'è un destino nazionale, ma le politiche di sviluppo e noi stiamo entrando una stagione politica e anche economica straordinaria, ci saranno oltre 200 miliardi di euro di investimenti. Oggi il ministro Gualtieri è venuto qui nelle Marche a parlare di lavoro, di sviluppo possibile. Quindi io sono ottimista". (ANSA).