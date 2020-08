Regionali, Mangialardi, pronti ad una svolta storica

(ANSA) - OSIMO, 27 AGO - "Si è aperta una fase storica completamente differente rispetto al passato. Il covid ha cambiato il mondo in pochi mesi, Nuove priorità si sommano a temi storici, ma anche una nuova sensibilità e solidarietà sembra emergere. Per questo non posso accontentarmi di promettere un buon governo, ma devo proporre un progetto strutturale forte: Direzione Marche è la direzione del popolo marchigiano verso un futuro migliore".Così il candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione durante un incontro a Osimo con il ministro Gualtieri. Con lui Mangialardi ha affrontato il tema della redistribuzione e impiego delle risorse in arrivo dall'Europa con il Recovery Fund. "Al ministro - ha detto - ho chiesto che si faccia un ragionamento politico e non solo contabile su queste risorse, così come sui 27,4 miliardi del Sure e sui fondi che potrebbero arrivare dal Mes e dai canali ordinari. Per le Marche occorre un impegno concreto su tre aspetti fondamentali: infrastrutture, edilizia sanitaria, digitalizzazione, innovazione e ambiente, oltre alla ricostruzione pos sisma". (ANSA).