Recovery Fund: Ricci, 8 mld per le Marche

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - "Otto miliardi di euro dal Recovery Fund per un nuovo rinascimento delle Marche. Un patto di ferro tra il ministro Gualtieri e Maurizio Mangialardi per infrastrutture, modernizzazione e lavoro. Dall'Europa una rivoluzione per i marchigiani. Con Maurizio avanti tutta.

#direzionemarche". Così su twitter il sindaco di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie locali italiane Matteo Ricci, mentre è in corso un incontro a Osimo tra il ministro dell'Econmia e il candidato presidente del centrosinistra alle regionali Maurizio Mangialardi. (ANSA).