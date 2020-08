Industria: Gualtieri, condizioni ripresa economia e rilancio

(ANSA) - OSIMO, 27 AGO - "Adesso ci sono le condizioni per una ripresa dell'economia e le condizioni per un rilancio del Paese e delle Marche". Ad affermarlo a Osimo (Ancona) il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri commentando con i giornalisti i dati di aumento a giugno di fatturato (+13,4%) e ordinativi (+23,4%) a margine di un incontro sul tema del futuro nelle Marche con il candidato presidente di Regione del centrosinistra Maurizio Mangialardi. "Avevo detto da un po' di tempo, perché i dati ce lo indicavano, - ha sottolineato - che ci aspettiamo un rimbalzo significativo dell'economia: merito della capacità che il Paese ha avuto di seguire rigorosamente le procedure di contenimento del virus che ci ha consentito di riaprire e di ripartire". "Merito - ha aggiunto - dell'Europa che ci ha aiutato e che ci ha sostenuto. Merito anche del lavoro che il governo ha fatto per sostenere i lavoratori, i cittadini e le imprese. Adesso ci sono le condizioni per una ripresa dell'economia e condizioni per un rilancio del Paese e delle Marche". (ANSA).