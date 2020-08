Incidenti stradali: tamponamento tra auto su Ss77, morto 82enne

Incidente stradale mortale sulla Ss77 Val di Chienti, tra Macerata e Pollenza, in direzione Foligno: a seguito di un tamponamento che ha coinvolto una Ford C-Max e una Fiat Punto è deceduto un 82enne di Corridonia (Macerata) conducente del veicolo tamponato. Altre due persone sono rimaste ferite: una trasportata all'ospedale di Macerate e l'altra, dall'eliambulanza Icaro del 118, all'ospedale di Torrette ad Ancona.

Dopo l'incidente, oltre ai sanitari e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e personale Anas per ripristinare la transitabilità. La carreggiata in questione è stata chiusa per oltre un'ora - con traffico deviato, uscita obbligatoria a Macerata Ovest e rientro a Pollenza - e poi riaperta. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli investigatori. (ANSA).