Coronavirus: Marche; ricoveri da 9 a 8, 275 positivi in casa

Ricoveri in calo da nove a otto nelle Marche ma aumento di positivi in isolamento domiciliare (da 232 a 275) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Gores nel consueto aggiornamento. I degenti sono in Malattie Infettive ad Ancona (7) e Marche Nord (1), nessuno è in Terapia intensiva.

Cinque gli ospiti di strutture territoriali (tutti nella Rsa di Campofilone). Aumenta il numero dei positivi in isolamento domiciliare (da 232 a 275) e anche degli isolati in casa per meri contatti con contagiati (da 1.904 a 1.959; 296 con sintomi, 76 operatori sanitari). Dall'inizio dell'epidemia nelle Marche si sono registrati 7.194 contagi e 987 morti. (ANSA).