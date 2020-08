Coronavirus: boom contagi Marche, 61 rilevati in 24ore

Impennata di contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore: sono 61, il numero più alto dal lontano 23 aprile quando ne vennero riscontrati ben 76. Lo comunica il Gores: i casi di positività sono emersi in particolare dai 1.034 tamponi nel percorso nuove diagnosi (2.169 il totale di test che ne comprendono 1.135 del percorso guariti). La metà dei nuovi casi in provincia di Fermo (30); seguono le province di Pesaro Urbino (17), Macerata (7), Ascoli Picno (3) e Ancona (1), oltre ad a tre casi provenienti da fuori regione. I contagi, riferisce il Gores, sono "riferiti a rientri dall'estero e da altre regioni italiane, da contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici".

I contagi in provincia di Fermo (30 su 153 tamponi) emergono da indagini epidemiologiche ancora in corso: in prevalenza sono casi di rientro da altre regioni o dall'estero. I Dipartimenti di prevenzione sono impegnati in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione. (ANSA).