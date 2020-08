Capitale Cultura, Fano concorre nel nome di Vitruvio

(ANSA) - FANO, 27 AGO - È "Fano Architetti dell'Umano" il tema scelto dalla città di Fano per candidarsi a Capitale della Cultura 2022. Il dossier presentato alla cittadinanza dal project manager Ivan Antognozzi poggia su elementi distintivi: il patrimonio archeologico di epoca romana, visibile in vari spazi d'uso cittadini, la tradizione del Carnevale, il rapporto con il mare, la città delle bambine e dei bambini. Il tutto sotto l'egida della figura-simbolo di Marco Vitruvio Pollione, autore in Età Augustea di De Architectura, il testo del canone dell'arte edificatoria classica, poi ripreso in età rinascimentale e successivamente. A Fano Vitruvio forse è nato, di sicuro qui ha costruito la sua Basilica e per la comunità locale Vitruvio e il De Architectura sono un segno di appartenenza. "Fano Architetti dell'Umano" vuole recuperare la visione vitruviana antropocentrica, con la sua celebre definizione di architettura, l'unione di Firmitas, Utilitas e Venustas: solidità, utilità e bellezza. Sostenibilità, accessibilità e benessere nel progetto fanese. (ANSA).