Regionali: con Rinascimarche, Verdi e +Europa vanno con civici

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - E' "l'unico caso in Italia" di un'alleanza tra due forze poltiche come Verdi e +Europa, con i civici la lista RinasciMarche, che si presenta alle regionali a sostegno del candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi.

Lo ha detto il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova, oggi al lancio ufficiale della lista ad Ancona, insieme a Gianluca Carrabs, coordinatore regionale dei Verdi e componente dell'esecutivo nazionale, e al rappresentante dei civici Massimiliano Bianchini. Una lista che "vede in campo molte donne ed amministratori, la parte migliore del territorio.

Sarà una campagna elettorale in salita dove bisognerà lavorare pancia a terra e il cui risultato non è scontato" ha osservato Carrabs. RinasciMarche ha un forte componente ambientalista, convinzioni europeiste e punta a dare "un segnale forte ad un territorio che ha affrontato due terremoti e che sta vivendo l'emergenza pandemica". "Un progetto chiaro - secondo Della Vedova -, non un ammucchiamento. Se ci fossero stati i 5stelle sarebbe sto incomprensibile". (ANSA).