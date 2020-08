Coronavirus, 9 ricoverati, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - Sono scesi a 9 i ricoverati per covid nelle Marche: l'aggiornamento del Gores relativo alle ultime 24 ore indica che 8 sono all'ospedale regionale di Torrette di Ancona e uno all'azienda ospedaliera Marche Nord.

Nessun decesso: il numero delle vittime è fermo a 987. Restano vuote, come è ormai da qualche giorno, le terapie intensive, stabile il numero (5) delle persone ospitate nella struttura territoriale della Rsa di Campofilone. In aumento i dimessi/guariti che salgono a 5.905, i positivi in isolamento domiciliare sono 232 (due meno delle 24 ore precedenti). Il totale dei casi positivi è ora 7.133. Le persone in quarantena sono 1.904 (nelle 24 ore precedenti erano 1.785): 285 con sintomi, 71 operatori sanitari. (ANSA).