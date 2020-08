Sorpreso mentre ruba asino, arrestato

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, sorpreso mentre stava portando via un asino, sottratto ad un vicino. Si tratta di un 57enne che vive in una piccola frazione di Ascoli Piceno, già soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiornare lì e il divieto di uscire dalla sua casa tra le 9 di sera e le 6 del giorno successivo. Due giorni fa è stato sorpreso in piena notte a trainare un asino che aveva rubato poco prima da un podere vicino. Il proprietario si è accorto della sparizione dell'animale e ha chiesto aiuto al 113, che ha inviato sul posto un equipaggio della Squadra Volanti. I poliziotti hanno colto sul fatto il 57enne che teneva a sé con una mano la povera bestia legata a una catena, impugnando con l'altra mano un martello e un coltello, con i quali aveva scardinato il lucchetto del recinto. E' stato bloccato, portato in Questura e arrestato per furto, possesso di armi e violazione della misura di prevenzione. (ANSA).