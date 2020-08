Regionali, Mangialardi ferma attività come presidente Anci

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - Il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi ha sospeso la sua attività a causa della campagna elettorale: è candidato presidente di Regione per il centrosinistra. Hanno sospeso l'attività anche i due vice presidenti Goffredo Brandoni e Romano Carancini, anch'essi candidati, il primo nelle liste di Fdi, il secondo in quelle del Pd. Il consiglio direttivo ha nominato presidente reggente la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, convocando la prossima assemblea elettiva per definire i i nuovi organismi entro sei mesi. (ANSA).