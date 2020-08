Morandi scopre borghi marchigiani, tappa a Moresco

(ANSA) - MORESCO, 25 AGO - "Nelle Marche ci sono decine di bellissimi borghi e per visitarli tutti e scoprire le diverse caratteristiche di ognuno, ci vorrebbe tanto tempo". Lo scrive Gianni Morandi su Facebook, raccontando la tappa in terra marchigiana che si va ad aggiungere alle sue vacanze italiane.

Il post è corredato da una foto che lo ritrae nel piccolo borgo di Moresco (Fermo). "Personalmente, fin da ragazzino - aggiunge - ho fatto tanti concerti nelle Marche, per esempio a Fermo, Offida, Tolentino, Sarnano, Jesi, Grottammare, Cagli, Ascoli, Pesaro, Urbino, Macerata, Castelfidardo, Fossombrone, Fabriano, Monte Urano e altri ancora. In quelle occasioni, però, le visite sono veloci, si arriva nel pomeriggio tardi, c'è il concerto, poi magari si riparte nella notte stessa, per un'altra città.

Viaggiare invece da turisti, senza impegni precisi, è tutta un'altra cosa -osservato l'artista di Monghidoro -, si scoprono luoghi ameni, piazze, palazzi, castelli, panorami che sono una gioia per gli occhi e per la mente. Qui a Moresco non c'ero mai stato, è una bella scoperta", (ANSA).