Droga, 200 gr marijuana scoperti in parco Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - I carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona,hanno trovato tra le siepi del parco del Cardeto un involucro con 222 grammi di marijuana. Il parco era da tempo 'sorvegliato speciale' per la presenza di anziani e famiglie che cercano di sfuggire al caldo afoso, ma anche di tanti giovani della città. Per questo i carabinieri avevano avviato una serie di servizi di controllo e monitoraggio per garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini ma anche per reprimere i reati, come lo spaccio di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato. L'attenzione di militari si era concentrata sul parco anche grazie ad alcune segnalazioni di cittadini che avevano notato al Cardeto strani movimenti. Avviate le indagini per risalire al pusher. (ANSA).