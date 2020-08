Coronavirus, 14 ricoverati, nessuno in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - Sono ora 14 i ricoverati per covid nelle Marche: 9 nell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, 5 nell'azienda ospedaliera Marche Nord. Restano vuote le terapia intensive, dopo la degenza di un uomo a Marche Nord, durata alcuni giorni. Salgono i dimessi/guariti, che ora sono 5.889, ma anche i positivi in isolamento domiciliare: 234, mentre restano 5 gli ospiti della Rsa di Campofilone. I casi positivi registrato dall'inizio dell'emergenza sono saliti a 7.124. In aumento infine le persone in quarantena: sono 1.785, contro le 1.612 delle 24ore precedenti: 259 hanno sintomi, 68 sono operatori sanitari. (ANSA).