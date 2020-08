Grandi nomi per Passaggi Festival della Saggistica

(ANSA) - FANO, 24 AGO - E' già sold out ancor prima di cominciare l'ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica che si terrà a Fano (Pesaro Urbino) dal 26 al 30 agosto con limitazione dei posti per le restrizioni anticovid-19. Sono già esaurite le presentazioni dei libri del regista Oliver Stone, Corrado Augias, Giovanni Allevi, Valerio Massimo Manfredi, Oliviero Toscani, tanto per citare alcuni degli autori che saranno presenti insieme a Gianluigi Nuzzi, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Ema Stokholma, Giorgio Zanchini, Nicola Crocetti e altri. Nei cinque giorni previsti 60 eventi e 100 ospiti per la kermesse letteraria dell'estate italiana ideata e diretta da Giovani Belfiori in media partnership con La Lettura-Corriere della Sera, Ansa, Vista, Rai Cultura, Rai Radio 3, Rai Italia e Rainews24, con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e Coop Alleanza 3.0 per la parte della commercializzazione dei libri. Un programma ricco di libri non solo di saggistica, ma anche di poesia, fumetto e narrativa contornato da teatro, scienza, mostre d'arte, laboratori, visite guidate adatto ai diversi generi di pubblico e per gusti differenti. (ANSA).