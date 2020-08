Coronavirus, 13 ricoverati, nessuno in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 24 AGO - Si è svuotata la terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Marche Nord, dove da girni era ricoverato un paziente contagiato dal coronavirus. I ricoverati sono ora 13: otto nell'ospedale regionale di Torrette, 5 a Marche Nord. E sono scesi a 5 gli ospiti della Rsa di Campofilone, unica struttura territoriale che accoglie casi di covid. Prosegue la scia positiva di zero decessi, che va avanti da oltre due mesi. I dimessi/guariti sono arrivati a 5.883, il totale di casi positivi da inizio emergenza è 7.113. I positivi in isolamento domiciliare sono 230, le persone in quarantena per contatti con contagiati sono al momento 1.612 (con sintomi 252), tra cui 66 operatori sanitari. (ANSA).